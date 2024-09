De Bruyne AMMETTE: «Non siamo più forti come ai Mondiali del 2018 ma alcune cose sono inaccettabili». Le dichiarazioni del calciatore del City

Kevin De Bruyne ha commentato ai microfoni della televisione belga VTM, la sconfitta contro la Francia nel match di Nations League. Ecco le parole riprese da TMW:

PAROLE – «Non posso ripetere alla stampa cosa è andato storto: ne ho già parlato con la squadra all’intervallo, dobbiamo migliorare. Se non diamo neppure tutto per arrivare al livello che vogliamo raggiungere, allora è finita. Capisco che non siamo più forti come ai Mondiali del 2018 – sono il primo ad ammetterlo -, ma alcune cose – non dirò quali – sono inaccettabili. Siamo in troppi dietro. Se resti con sei giocatori a difendere non c’è connessione. E non è un problema di transizione, ma di persone che non svolgono i propri compiti».