De Jong gela le pretendenti: «Non parto a gennaio»

Il centrocampista dell’Ajax, Frenkie De Jong, ha escluso un possibile trasferimento a gennaio: «Non andò via nel corso dell’inverno, questo è certo»

In estate farà gola alle più importanti squadre europee ma già a gennaio Juve, Barcellona e Paris Saint German hanno provato a strapparlo dall’Ajax. Stiamo parlando di Frankie De Jong, talento cristallino olandese. Nelle ultime ore hanno preso sempre più vigore in Spagna le voci di un possibile accordo con il Barcellona e di un imminente trasferimento, a mettere però in chiaro le cose ci ha pensato lo stesso centrocampista attraverso i canali ufficiali del suo club: «Non lascerò l’Ajax nel corso dell’inverno, questo è certo. Resterò sicuramente fino al termine della stagione».

De Jong, non solo non lascerà l’Ajax a gennaio, ma ha invitato le stelle della sua squadra a fare lo stesso: «Non so cosa faranno gli altri giocatori, ma sarei felice se questo gruppo restasse unito. Abbiamo avuto una prima parte di stagione abbastanza positiva ed è bello essere qui con questa squadra. Abbiamo tante qualità e sarebbe un peccato se qualcuno decidesse di andare via»