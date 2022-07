Dal Belgio arrivano ottime notizie sulla trattativa per Charles De Ketelaere: Milan fiducioso di chiudere

Secondo quanto riportato da RTL Sport in Belgio, in casa Milan c’è grande fiducia per la chiusura dell’operazione che porterebbe De Ketelaere in rossonero.

Il club ha presentato un’offerta da 30 milioni di euro: vanno limate ancora alcune distanze ma l’ottimismo regna sovrano.