De Laurentiis: «Devo parlare con Spalletti. Ci sono innumerevoli problemi»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha voluto commentare la situazione in casa azzurra. Le sue dichiarazioni.

«Devo raggiungere Spalletti perché io domani ritorno a Roma e dobbiamo parlare di innumerevoli problemi. Il mercato è aperto sia in uscita che in entrata. Abbiamo pochi giorni. Chi c’è c’è e chi non c’è non c’è e a settembre si parte fino alla fine».