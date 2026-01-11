De Laurentiis esulta dopo Inter Napoli ma…: «Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?»

De Laurentiis, presidente del Napoli, ha commentato così il pareggio ottenuto contro l’Inter a San Siro. Le sue parole

Il big match di San Siro finisce in parità, ma per il Napoli quel 2-2 strappato in casa dell’Inter ha il sapore di un’impresa. Al termine di una gara vibrante, segnata dall’agonismo e dalle polemiche (con l’espulsione di Conte), a prendere la parola è stato il presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club partenopeo ha scelto il suo profilo ufficiale su X per commentare a caldo il risultato, lanciando un messaggio che sa di orgoglio, difesa della squadra e, inevitabilmente, di rimpianto per la sfortuna avuta finora.

Il Tweet: elogio e polemica

De Laurentiis non ha usato mezzi termini per definire la prestazione offerta dagli uomini di Antonio Conte. L’allenatore salentino ha ricevuto l’endorsement pubblico della proprietà nonostante il momento complicato. Ecco le parole del presidente:

“Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?”

De Laurentiis ha voluto sottolineare come il club sia ancora in piena lotta Scudetto nonostante un’infermeria che non si è mai svuotata da inizio campionato.

L’emergenza continua

Il riferimento ai “9 giocatori assenti” non è casuale. Il Napoli si è presentato a Milano ancora una volta incerottato (pesante l’assenza last minute di David Neres), costringendo Conte a ridisegnare l’assetto tattico e a chiedere gli straordinari ai titolari rimasti. Eppure, la risposta sul campo è stata di altissimo livello. La squadra ha retto l’urto della corazzata nerazzurra, dimostrando che il lavoro svolto dallo staff tecnico va oltre le individualità.

Un segnale al campionato

Il pareggio del Meazza e le parole di De Laurentiis servono a compattare l’ambiente in vista del girone di ritorno. Il messaggio è chiaro: se questo Napoli, decimato dagli infortuni, riesce a giocarsela alla pari con l’Inter a San Siro, le potenzialità della rosa al completo sono da vertice assoluto. La corsa al titolo è tutt’altro che chiusa e il patron azzurro ha voluto ricordarlo a tutti, avversari compresi.