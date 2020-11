De Laurentiis: «Morte Maradona? L’ho appresa dalla tv, è stata una botta incredibile»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Sky Sport raccontando come ha appreso della morte di Maradona

«Stavo guardando la tv in attesa di incontrare Gattuso in serata e quando ho avuto questa notizia che per me è arrivata a ciel sereno, sì sapevo che si era operato al cervello ma immaginavo che, conoscendo l’uomo che ne aveva passate di peggiori, ce l’avrebbe fatta anche questa volta. Non immaginavo mai che sarebbe venuto meno. Ci sono rimasto molto male e addolorato, è stata una bella botta»