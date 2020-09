Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga a Radio Kiss Kiss Napoli: queste le parole del presidente azzurro

OSIMHEN – «Secondo me tutte le qualità le ha, ma soprattutto ha una qualità importante: è un giovanissimo che è riuscito a superare la sua adolescenza perdendo i genitori in tenerissima età ed è cresciuto in un paese complicato come la Nigeria. E’ incredibile lo stato sociale che esiste in questo paese, sembra di essere al Medioevo. Questo ragazzo avrà sofferto tantissimo, ma ha anche imparato cos’è la dignità. Lui dimostra soprattutto una grande dignità».

KOULIBALY E MILIK – «D’ora in poi quando ci saranno delle offerte importanti noi cederemo tutti, anche se stanno con noi da un anno. Ho capito che in questo Paese, che non garantisce nulla, e in quest’Europa, che un disfacimento totale, bisogna vivere alla giornata. E’ quello che ci richiedono. Noi faremo le nostre guerre e cercheremo di vincere sempre. Quando mi sono state offerte 110 milioni di sterline, sono stato scorretto a non cedere Koulibaly in Premier».

ALLAN ALL’EVERTON – «Io ho seguito via mail, ma avevo il Cardinale Sepe ospite e mi sembrava maleducato seguire telefonicamente. Dovete chiedere a Giuntoli e Chiavelli. Ora devo andare a verificare se tutte le carte sono a posto. L’ultima volta che ho sentito il nostro avvocato Grassani mi sembrava che fosse tutto a posto, poi non se abbiano già firmato».

ALLAN NON VENDUTO PRIMA – «Quella è stata una mia protezione verso Ancelotti. Eravamo nel mercato di gennaio, io ero a Parigi quando mi telefonò l’agente di Allan e mi fece una proposta. Io gli dissi che mi dovevano chiamare i signori del PSG, ma poi non si è fatto vivo nessuno. Chiamai io Al-Khelaifi, gli chiesi se gli interessava veramente. Lui mi rispose che era da vedere, non ha mai parlato di 60 milioni, forse 40-45».