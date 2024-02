Napoli, De Laurentiis: «Obiettivo? Voglio vincere ancora»

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha anche stilato quelli che saranno i prossimi obiettivi del Napoli. Ecco le parole

In conferenza stampa il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto stilare quelli che sono gli obiettivi della società partenopea.

«Voglio vincere il più possibile, voglio dare una dignità al Napoli. Noi combattiamo in un contesto sbagliato perché ci sono molte modifiche da fare nel calcio, ma siamo l’unica squadra in Italia con un bilancio in attivo. Giochiamo contro squadre indebitate per un miliardo che non dovrebbero iscriversi al campionato. Noi ce la mettiamo tutta, ma fatturiamo il 50% in meno di Inter, Juventus e Milan. Noi dobbiamo essere perfetti, non dobbiamo sbagliare nulla. Ce la metteremo sempre tutta».