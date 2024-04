Affare Osimhen, De Laurentiis: «Operazione condotta da altri». Messaggio a Giuntoli?

De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato alla Procura dell’affare Osimhen e ha incastrato Giuntoli

De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato alla Procura dell’affare Osimhen e ha incastrato Giuntoli senza menzionarlo. Queste le sue dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera:

COMMENTO – «Non l’ho condotta io ma l’ho solo approvata per una valutazione generale a cose fatte. Se queste contestazioni non vengono mosse ad altri (Giuntoli), allora non possono riguardare me».