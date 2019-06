De Ligt Juve, le cifre dell’operazione sono da record: ecco perché

De Ligt Juve, le cifre dell’operazione tra bianconeri ed Ajax per il capitano del lancieri sono da record: ecco perché

Cifre da capogiro per l’operazione che, a stretto giro di posta, potrebbe portare De Ligt alla Juve. E non soltanto per l’ingaggio mostre da 12 milioni di euro a stagione richiesti da Raiola, procuratore del 19enne centrale olandese.

Perché, per arrivare al capitano dell’Ajax, i bianconeri potrebbero arrivare a sborsare una cifra tra i 65 ed i 75 milioni di euro. Facendo di De Ligt il secondo difensore più caro della storia. Alle spalle, curiosamente, proprio di Van Djik, suo compagno di reparto nell’Olanda passato dal Southampton al Liverpool per 85 milioni.