De Ligt Juve, a Singapore il primo allenamento in bianconero per il centrale olandese arrivato dall’Ajax

Prima giornata di lavoro a Singapore per la Juventus di Maurizio Sarri. E primo allenamento in bianconero pe Matthijs De Ligt, il centrale acquistato dall’Ajax per 75 milioni di euro.

Dopo le visite mediche e la presentazione andati in scena a Torino, infatti, il 19enne olandese ha svolto la prima sessione di lavoro ad Oriente. Dove i bianconeri domani prenderanno parte alla prima gara della International Champions Cup contro il Tottenham.