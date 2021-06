De Ligt: «Sono migliorato in Serie A. Italia? Deve affrontare squadre top»

Matthijs De Ligt ha parlato dopo la grande prova contro la Macedonia del Nord: ecco le dichiarazioni del difensore olandese

Matthijs De Ligt, ai microfoni di Sky Sport, ha risposto a Van Basten e ha specificato il suo ruolo nell’Olanda.

«Quando Van Basten dice qualcosa devi ascoltare, lui è stato un grande giocatore e un allenatore importante. Il mio ruolo in Nazionale è andare uomo contro uomo mentre in Italia si marca molto a zona. Io penso di essere migliorato in Italia, ho due anni in più d’esperienza ho imparato alcune cose che non ho mai fatto con l’Ajax, sono un giocatore più completo. Ho guardato molto bene l’Italia, giocano con tutta la squadra, tutti hanno giocato, è importante, hanno uno stile non italiano, vanno molto in attacco, loro hanno giocato contro tre squadre buone ma non top come la Francia».