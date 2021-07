De Luca, elogio a Immobile e Verratti: «Avete onorato tutta la Campania»

Il presidente della Regione Campania De Luca elogia Immobile e Insigne, freschi vincitori dell’Europeo con la maglia azzurra

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha raggiunto in videochiamata Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, freschi vincitori dell’Europeo con la Nazionale italiana. La chiamata per fare i complimenti a due alfieri del calcio campano; il terzo, nella rosa di Mancini, era Gianluigi Donnarumma.

«Avevo voglia di sentirvi per farvi tanti complimenti. Oltre a ringraziarvi in quanto campani, meridionali e napoletani. Avete fatto onore a tutti i cittadini della nostra regione e ci avete fatto divertire. Avete restituito una bellissima immagine dell’Italia». Sia Immobile che Insigne hanno ringraziato il presidente della Campania, come riporta il Corriere dello Sport.