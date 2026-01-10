De Rossi sulla ‘buca’ di Pavlovic in Milan Genoa: «Per lo spessore maglia ti aspetteresti altri comportamenti. Era far west ma non non siamo gli ‘scemi del villaggio»

De Rossi, in conferenza stampa alla vigilia di Genoa Cagliari, è tornato sulla buca scavata da Pavlovic prima del rigore contro il Milan

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa , interviene in conferenza stampa a due giorni dal match della 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro il Cagliari. Le dichiarazioni.

SFIDA DELL’ANDATA – «E’ un punto di riferimento perché le squadre non si allontaneranno dalla gara giocata un mese e mezzo fa. E’ vero che noi eravamo qua da dieci giorni. Il Cagliari lo seguiamo, lo studiamo e lo rispettiamo. Stanno facendo un ottimo percorso, e le squadre consapevoli sono quelle che fanno più paura ma noi abbiamo iniziato a giocare. Penso che sarà una bella partita».

SERVE FARE PUNTI PER LA SALVEZZA – «Serve fare qualche vittorie e fare punti. Lo abbiamo visto due giorni fa come siamo andati vicini a farne in una gara che sulla carta ce ne dava zero. Quando parti così a rilento devi fare punti su campi impensabili. Con il Cagliari vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi!».

MESSIAS – «Ieri si è allenato con noi Messias, l’ho visto bene e vediamo come sta dopo una settimana di allenamenti bene. Mi sembra nessun altro».

CALCIOMERCATO – «Il mercato lo trattiamo lo analizziamo e lo subiamo. Ieri col direttore siamo usciti alle 20.40. E’ doveroso essere concentrati sulla preparazione della gara e la partita col Cagliari è importante e l’affronteremo con i giocatori che abbiamo a disposizione».

PAVLOVIC – «L’arbitro deve fare qualcosa in più. Gliel’ho detto. Lui mi ha risposto che l’ha ammonito ma non basta. Secondo me non si può tirare un rigore 3 minuti e 50 dopo che è stato fischiato e confermato poco dopo. Stanciu poi non ha sbagliato per la buchetta, anche io ho sbagliato un rigore a Manchester che ho tirato alle stelle e non c’era nessuna buchetta. L’atteggiamento non mi è piaciuto. I giocatori del Milan hanno detto che volevano vincere giustamente e ti attacchi a tutto ma per lo spessore maglia ti aspetteresti altri comportamenti. L’arbitro poi ha arbitrato bene, in quei momenti era il far west e noi lo abbiamo solo fatto notare. Il Milan è una grandissima società, San Siro è un grandissimo stadio ma non non siamo gli ‘scemi del villaggio’».

