De Rossi: «Sfidare la Roma è sempre molto particolare. Sulla mia esperienza con il Genoa dico una cosa»

De Rossi si è ‘confessato’ in una lunga intervista ai microfoni di Dazn. Ecco alcuni passaggi del tecnico del Genoa sulla Roma e non solo

In una lunga intervista ai microfoni di Dazn, De Rossi si è soffermato sulla Roma e non solo. Ecco alcuni passaggi delle dichiarazioni del tecnico del Genoa.

SFIDA ALLA ROMA – «La prima cosa che ho guardato è stata il calendario. Si tratta di qualcosa di molto particolare. Ora la vivo in maniera differente rispetto a prima, ma comunque sono contento quando la Roma vince».

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

GENOA – «Tutto molto affascinante. Hanno un grandissimo centro sportivo e dobbiamo essere molto bravi a non disperdere tutto».

RITORNO ALLA ROMA – «Per il momento non c’è stata l’occasione, ma di certo non sarebbe stato il passo giusto. Hanno fatto una scelta evidente e chiara».

SPALLETTI – «Lui è geniale. Come Conte non lascia niente al caso e mi piaceva molto il modo in cui allenava ai tempi della Roma. Anche Luis Enrique mi ha dato tanto. Da chi prendo ispirazione? Maresca, Iraola, ma anche Conte, Gasperini, Spalletti, Fabregas. Chvu ha messo qualcosa di sui all’Inter, stimo Allegri. Anche se il mio idolo resta Guardiola».