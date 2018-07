De Rossi non si nasconde: «Ronaldo alla Juve? Hanno ammazzato il campionato»

Il capitano della Roma, Daniele De Rossi, ha rilasciato una lunga intervista a RomaTv toccando vari temi a poco più di un mese dall’inizio del campionato

Daniele De Rossi, capitano della Roma si racconta ai microfoni di RomaTV toccando vari argomenti, dall’inizio del campionato al colpo CR7 alla Juventus. Un po’ a sorpresa elogia Antonio Conte, il quale secondo il centrocampista, lo ha migliorato ulteriormente: «Ci sono cose che ti cambiano. Antonio Conte mi ha cambiato, mi ha folgorato. Cominciano a piacerti delle cose ad un certo punto, non è detto che devi andare più piano dei giovani. Guardate LeBron James, ha un’età simile alla mia ma è sempre il migliore, posso farlo anche io». Differenze rispetto al ritiro dell’anno scorso: «La situazione è migliorata nettamente. Quest’anno facciamo molte cose che facevamo l’anno scorso, è un bene dato che ci sono molti giocatori nuovi. Per noi è un miracolo stare qui a Trigoria, ognuno ha le sue necessità a portata di mano, è bellissimo stare qui. Viaggiare in America sarà bellissimo ma noi staremmo volentieri un mese qui. È tutto perfetto».

L’acquisto di Cristiano Ronaldo alla Juventus non ha lasciato indifferente neppure il capitano della Roma: «È un beneficio per il campionato e anche per la Juve. Puntano sempre più in alto e dopo 7 scudetti hanno quasi riammazzato il campionato. Puntano sempre più in alto ma poi il calcio va giocato, nulla è scritto ma sicuramente a bocce ferme partono due, tre piedi avanti rispetto agli altri. Con un giocatore del genere forse danno il campionato per scontato per puntare alla Champions anche se poi forse non sarà così». Chiosa sui nuovi acquisti: «Sono molto amico di Sirigu e Verratti che mi hanno parlato sempre molto bene di Pastore. È una persona gradevole ed educata, è molto forte e ha bisogno di un po’ di tempo per riprendere il ritmo del campionato italiano dato che in Francia è tutto meno competitivo. Lui già si sta impegnando molto».