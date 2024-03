De Rossi, lezione di calcio con la Roma ma niente presunzione

La Roma di De Rossi ha schiantato il Brighton di De Zerbi con un netto 4 a 0: la qualificazione è sempre più vicina

Alzi la mano chi avrebbe mai pensato a una Roma così fino a un paio di mesi fa. Forse pochi, anzi pochissimi dato che i giallorossi con Mourinho erano dati quasi per spacciati per restare fuori dalla lotta Champions in campionato e con un cammino complicato in Europa League. Due mesi dopo, alla luce dei risultati emersi e conquistati, De Rossi è riuscito a rimettere in carreggiata la squadra e contro il Brighton ha mostrato tutte le qualità di un gruppo, forse giunto al capolinea con le idee di Mourinho.

E’ bastato cambiare per risollevare le prestazioni degli uomini chiave come Pellegrini o Paredes davanti alla difesa. I due non hanno segnato ma hanno lavorato con qualità e quantità al servizio della squadra per permettere a Dybala e Lukaku di essere protagonisti. Una lezione di calcio bella e buona, ma guai a pensare che la qualificazione sia già conquistato perché al ritorno De Zerbi sarà agguerrito per provare a fare l’impresa. De Rossi ha avvisato i suoi subito dopo la partita, quindi niente presunzione ma c’è da giocare da Roma come ieri sera e allora l’obiettivo potrebbe essere più alla portata.