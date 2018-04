De Rossi: «Restare a Roma scelta professionalmente sbagliata»

Il centrocampista della Roma ha parlato della sua scelta di dedicare una intera carriera ai giallorossi. Ecco le parole di Daniele De Rossi

Mai banale Daniele De Rossi! Il centrocampista e capitano della Roma ha parlato a Canal Football Club della sua carriera e ha avuto parole importanti per la sua Roma. Le dichiarazioni, che in un primo momento potrebbero sembrare ‘denigratorie’ nei confronti dei giallorossi, sono delle dichiarazioni importanti per la sua Roma. Il centrocampista ha dedicato la sua avventura professionale per i colori giallorossi e non è pentito della sua scelta.

Queste le parole del mediano romanista e romano: «Rimanere a Roma, professionalmente, è stata una scelta sbagliata ma ero consapevole di tutto questo. E’ un modo diverso di essere ambiziosi. Restare dove non si è abituati a vincere vuol dire anche provarci, vuol dire provare a vincere dove non si ottiene mai un successo, provare a cambiare la mentalità, dare una mentalità vincente perché poi vincere in quei posti dà più gusto. È quello che sta succedendo e che ho sempre sognato».