Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato della sua avventura in nerazzurra e del turnover di Spalletti in difesa

Turnover anche in difesa per Stefan de Vrij. Il centrale olandese si è adattato presto all’Inter di Luciano Spalletti e ha già conquistato una maglia da titolare al centro della difesa. Lui e Skriniar formano una delle coppie più forti del nostro campionato (e non solo) e i nerazzurri possono ben sperare vista la giovane età dei due (classe ’92 l’olandese, del 1995 lo slovacco). Il difensore ex Lazio ha parlato dal ritiro dell’Olanda commentando l’ultima panchina a Ferrara contro la Spal per ragioni di turnover.

Queste le sue parole a Fox Sports: «Questo tipo di scelte non mi compete. Io devo solo lavorare, devo continuare a impegnarmi e devo accettare le scelte, rimanendo il più positivo possibile e concentrandomi al massimo quando verrò chiamato in causa. All’Inter ci sono quattro grandi difensori centrali, compreso Miranda che è stato anche capitano del Brasile di recente. Il mister vuole che tutti siano il più in forma possibile e che in squadra anche i sostituti siano molto forti, per cui ha senso che giochino tutti». Stesso problema per il difensore anche in Nazionale: oggi dovrebbe partire dalla panchina.