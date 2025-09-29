De Zerbi sicuro: «Marsiglia, compattezza e ambizione per raggiungere quel grande obiettivo» - Calcio News 24

De Zerbi carica il Marsiglia: “Vogliamo vincere e qualificarci”. Le parole attuali

Alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro l’Ajax, il tecnico dell’Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione. L’allenatore italiano ha trasmesso fiducia e determinazione, sottolineando il buon momento della sua squadra e l’obiettivo chiaro: vincere per ipotecare la qualificazione al turno successivo.

De Zerbi ha esordito con ottimismo: “Ci stiamo preparando per vincere la partita. Siamo in un buon momento, stiamo ottenendo risultati positivi e il nostro gioco sta migliorando. Contro il PSG abbiamo fatto un ottimo primo tempo, e anche con lo Strasburgo la prestazione è stata convincente.” Il tecnico ha ribadito l’importanza di partire con intensità fin dai primi minuti: “Vogliamo cominciare forte per creare la giusta energia, sia in campo che sugli spalti. È così che si crea la magia.”

Riguardo agli avversari, De Zerbi ha mostrato rispetto, ma senza timori: “L’Ajax è una squadra con una grande storia e un’identità precisa, ma anche noi stiamo costruendo la nostra. Abbiamo una rosa forte, ancora in fase di crescita, ma con grande potenziale.” La partita, per lui, ha un valore che va oltre i tre punti: “Vincere sarebbe importante per la classifica, ma anche per i tifosi, che ci hanno sempre sostenuto. Ci siamo guadagnati questa Champions League con fatica, e ora vogliamo viverla da protagonisti.”

Tra i temi toccati in conferenza stampa, anche quello legato alle condizioni fisiche del giovane talento Paixao. De Zerbi ha chiarito: “Capisco l’interesse per lui, ma ha avuto un infortunio solo due mesi fa. Non è ancora al 100% e non mi piace forzare i tempi. È forte, lo ha già dimostrato, ma ha bisogno di tempo per tornare al massimo.”

Ancora una volta, De Zerbi ha mostrato il suo stile diretto e il suo approccio orientato al gioco offensivo e alla crescita collettiva. Il Marsiglia, sotto la sua guida, sembra aver ritrovato fiducia e ambizione. Ora l’obiettivo è confermarlo sul campo, contro un avversario ostico come l’Ajax.