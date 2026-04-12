De Zerbi Tottenham, esordio da incubo per l’allenatore: sconfitta con il Sunderland e zona retrocessione. Ecco cosa è successo

De Zerbi Tottenham, esordio da dimenticare per il tecnico sulla panchina degli Spurs: sconfitta con il Sunderland, ecco com’è andata

Non è stato certamente il debutto sognato per Roberto De Zerbi sulla prestigiosa panchina degli Spurs. La primissima avventura del tecnico italiano alla guida del Tottenham si è infatti conclusa con una pesantissima sconfitta per 1-0 sul difficile campo del Sunderland, in una sfida cruciale valida per la trentaduesima giornata di Premier League. Un passo falso che aggrava ulteriormente la crisi dei londinesi: se il campionato inglese finisse oggi, la squadra sarebbe clamorosamente retrocessa in Championship.

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La beffa del VAR e il grave infortunio di Romero

A decidere le sorti del match è stato un episodio sfortunato al 61′ della ripresa: una conclusione deviata di Mukiele ha beffato inesorabilmente Kinsky, schierato tra i pali per sostituire l’infortunato Vicario. Nel primo tempo, il Tottenham aveva assaporato l’illusione del potenziale vantaggio, ma l’intervento del VAR ha revocato un rigore che l’arbitro aveva inizialmente concesso per un presunto fallo su Kolo Muani.

Oltre al pesantissimo danno sportivo, De Zerbi deve fare i conti con un’emergenza infortuni sempre più acuta. Cristian Romero è stato costretto a uscire dal campo in lacrime a seguito di un violento e durissimo scontro fortuito proprio con il suo portiere. Mentre Kinsky è riuscito a restare in campo grazie a una vistosa fasciatura alla testa, il trauma del difensore argentino ha richiesto ben otto minuti di interruzione sanitaria, costringendo il direttore di gara ad assegnare undici minuti di recupero.

Classifica allarmante e la rincorsa salvezza

La zona retrocessione è ora una dura e drammatica realtà per un club abituato a lottare per i vertici. Il Tottenham staziona attualmente al terzultimo posto, pagando a caro prezzo un rendimento disastroso che aveva già portato al recente addio di Igor Tudor. I numeri sono impietosi: gli Spurs hanno perso sette delle ultime otto partite, riuscendo a strappare un solo pareggio contro il Liverpool. Attualmente, la squadra ha due punti in meno del West Ham e insegue a meno tre lunghezze la coppia formata da Leeds e Nottingham Forest.

Il calendario: sei “finali” per evitare il baratro

Al termine della stagione mancano appena sei giornate e il calendario non ammette più alcun passo falso. Nel prossimo turno il Tottenham ospiterà il Brighton in casa, per poi sfidare, in rapida successione: Wolverhampton, Aston Villa, Leeds, Chelsea e, infine, Everton. Nonostante l’altissimo rischio sportivo, un tassello per il futuro sembra però già fissato: De Zerbi resterà alla guida del Tottenham anche in caso di retrocessione.