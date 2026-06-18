L’Uzbekistan di Cannavaro cade all’esordio mondiale contro la Colombia: Luís Díaz decisivo con gol e assist

Nonostante la sconfitta, è stata una giornata destinata a entrare nella storia per l’Uzbekistan: al debutto assoluto nella fase finale di un Mondiale, la squadra allenata da Fabio Cannavaro ha segnato il suo primo gol nella competizione, pur cedendo 1‑3 alla Colombia di un ispiratissimo Luis Díaz, premiato come migliore in campo.

Cannavaro e i suoi sono rimasti in partita per larghi tratti, dando la sensazione di poter scrivere un’altra pagina sorprendente della loro avventura.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La partita: Muñoz apre, Fayzullaev fa la storia, poi Díaz e Campaz chiudono i conti

La Colombia ha sbloccato il match al 40’ con Muñoz, servito proprio da Díaz. Nella ripresa è arrivato il momento che l’Uzbekistan aspettava da una vita: il trequartista classe 2003 del Basaksehir, Abbosbek Fayzullaev, ha firmato il primo gol mondiale della storia del Paese.

A poco meno di mezz’ora dalla fine, Díaz ha riportato avanti la Colombia, mentre nel recupero Campaz – entrato al posto di James Rodríguez – ha fissato il 3‑1 finale.

Serie A rappresentata da Lucumí

L’unico giocatore della Serie A presente tra campo e panchina era Jhon Lucumí del Bologna, titolare al centro della difesa colombiana accanto a Davinson Sánchez. Lucumí ha disputato l’intera gara, distinguendosi con un paio di interventi decisivi.

Dall’altra parte non figuravano calciatori del nostro campionato, ma l’uomo più atteso era Abdukodir Khusanov del Manchester City, mentre in attacco Cannavaro ha scelto l’esperienza di Eldor Shomurodov, ex Roma, Cagliari, Genoa e Spezia.