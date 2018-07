Le prime parole di Gregoire Defrel dal ritiro della Sampdoria: l’attaccante proveniente dalla Roma vuole tornare al massimo delle sue prestazioni dopo una stagione difficile

Gregoire Defrel riparte dalla Sampdoria. L’attaccante classe 1991, arrivato dalla Roma in prestito con diritto di riscatto, è approdato nel ritiro blucerchiato in corso a Temù (Valle Camonica). Queste le sue parole dopo aver svolto il primo allenamento coi nuovi compagni: «Le mie sensazioni sono buone, non vedo l’ora di cominciare, la squadra mi ha accolto bene, il primo allenamento è stato subito duro, ma mi avevano detto che qui si lavorava così. Ringrazio il presidente per essere qua, spero di fare tanti gol, voglio dimostrare il calciatore che sono dopo una stagione difficile» le parole rilasciate al canale ufficiale blucerchiato.

Defrel ha poi proseguito si suoi nuovi obiettivi: «Se sto bene faro molto bene. Il mio ruolo preferito? La seconda punta è il mio ruolo migliore, qui giocano cosi, io già a Cesena ho giocato in questo modo, con due punte si fa un bel gioco. Mister Giampaolo lavora molto tatticamente, dopo guarderemo un video sui movimenti degli attaccanti anche senza palla, qui si fanno dei bei movimenti, mi piace lavorare così. Il derby? Mi aspetto tanto colore e tanta voglia, è una gara molto sentita in Italia. Dopo il derby di Roma farò quello di Genova, spero di fare tanti gol al Genoa. Obiettivi personali? Spero di ritrovare la prestazione, poi il gol che per un attaccante è importantissimo. Vorrei battere il mio record di 12 in un campionato o arrivare in doppia cifra. Ai tifosi dico che lavorerò duro per essere al meglio per l’inizo del campionato».