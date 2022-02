ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sassuolo, Defrel: «Ci abbiamo creduto fino alla fine. Siamo una grande squadra». Le parole del match winner con la Fiorentina

Gregoire Defrel a DAZN dopo Sassuolo-Fiorentina.

«Sono molto contento, bellissimo segnare all’ultimo minuto per i tre punti. Sono entrato e abbiamo preso gol, poi ci abbiamo creduto fino alla fine. Berardi mi ha fatto un super cross e io ho segnato di testa. Siamo una grande squadra, dobbiamo continuare così. Abbiamo giocato bene come contro l’Inter, anche la Fiorentina è una grande squadra. Noi in questi anni abbiamo fatto vedere di saper giocare a calcio, loro sono davanti a noi. Dobbiamo continuare a vincere contro le grandi e vediamo dove possiamo arrivare. Gol di testa? Molto strano, speriamo arrivino anche quelli di piede».