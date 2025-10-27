 Del Piero Bergomi, che scontro! L'ex Inter: «Non urlare»
Hanno Detto

Del Piero Bergomi che scontro a Sky! Il primo: «I nerazzurri i più forti». E l’ex Inter non ci sta: «Non è che se alzi la voce e urli, il tuo pensiero ha più valore»

Del Piero Bergomi duro scontro negli studi di Sky Sport nel corso del programma Sky Calcio Club. Ecco cosa è successo tra le due ex bandiere!

Un confronto teso ha animato gli studi di Sky Calcio Club tra Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero, con i due esperti che si sono scontrati sul tema della rosa dell’Inter e sul suo valore rispetto alle altre squadre italiane.

LA FORZA DELL’INTER SECONDO DEL PIERO«Mi dispiace Beppe, ma l’Inter è la più forte da 4 anni. Non è la più brava, casomai i più bravi sono quelli che le arrivano davanti e vincono gli scudetti. Ma la rosa dell’Inter è da 4 anni la più forte e io continuo a dirlo».

BERGOMI RISPODE«E come mai l’Inter non vince mai uno scontro diretto? Non è che se alzi la voce e urli, il tuo pensiero ha più valore del mio. Rispetta anche quello che dico io. Perché da 4 anni dico che l’Inter non è la più forte ma la più brava e infatti i risultati dicono che ho ragione io».

DEL PIERO SOSTIENE L’INTER«Non sto urlando, ho detto che sono i più forti da 4 anni. Se non sei d’accordo va bene. Ma chi è che da anni è sempre in corsa per vincere? L’Inter. E quindi è la più forte. Ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni. I giocatori dell’Inter sono nettamente più forti di Napoli, Milan, Juve e Roma».

BERGOMI RISPOSTA SUL CONCETTO DI FORZA E BRAVURA«Infatti l’Inter è stata brava, non è la più forte. Facendo mercato a zero da 4 anni, scoprendo giocatori, facendoli giocare in modo diverso. Per quello è stata brava, quella è la bravura. È brutto dirlo, ma l’Inter ha bisogno di un difensore veloce, di un centrocampista fisico e di un attaccante da uno contro uno. Ieri questi difetti sono venuti fuori tutti».

DEL PIERO SULLA FORZA DELL’INTER RISPETTO ALLE ALTRE ITALIANE«Rispetto alle altre italiane è molto più forte».

BERGOMI CHIEDE ADEL PIERO DEL NAPOLI E MILAN«Perché il Napoli che ha di meno dell’Inter? E il Milan?».

DEL PIERO CONCLUDE«Vabbè dai manda le immagini del rigore che è meglio».

Il dibattito si è concluso con toni più leggeri, ma ha messo in evidenza le differenze di opinioni tra i due esperti sulla valutazione dell’Inter e delle sue prestazioni rispetto alle altre big del calcio italiano.

