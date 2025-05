Del Piero non ha dubbi: «Fare il tifo per l’Inter, per un tifoso della Juve o del Milan? No, è impensabile»

Del Piero sicuro: «Fare il tifo per l’Inter, per un tifoso della Juve o del Milan? No, è impensabile». Le parole della leggenda bianconera

La leggenda della Juventus, Alessandro Del Piero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CBS Golazo prima della finale di Champions League Psg Inter. Le sue parole:

INTER PUO’ VINCERE – «Sì, stavolta c’è più convinzione per l’Inter. Entrano in campo con un approccio diverso rispetto a due anni fa. Allora affrontavano quella che era la squadra più forte del mondo in quel momento. Oggi — non perché il PSG non sia forte — ma l’Inter è più matura. È già una squadra solidissima. Sa segnare in tanti modi, anche su palla inattiva. In partite come questa, è fondamentale non scoprirsi troppo all’inizio. Meglio restare compatti, come sappiamo fare noi italiani, e cercare di sfruttare le occasioni da calcio piazzato. È un’opzione, una via. Sarà dura, certo. Il PSG ha più talento individuale, ma l’Inter è molto più solida come collettivo».

IN ITALIA CHI TIFANO I TIFOSI – «È ancora tutto molto diviso, onestamente. Fino alla finale si fa il tifo per il calcio italiano, sì. Ma poi, ognuno torna per conto suo. Le rivalità in Italia sono troppo forti. È bello che una squadra italiana arrivi in finale, è un grande risultato. Ma fare il tifo per l’Inter, per un tifoso della Juve o del Milan? No, è impensabile. Sarebbe ipocrita, diciamoci la verità. Quindi magari si dice: ‘Non faccio il tifo contro l’Inter, ma sostengo il PSG’. E poi ci sono degli italiani anche lì: Donnarumma, per esempio. E altri quattro hanno giocato in Serie A. Insomma, ci si aggrappa a qualsiasi cosa per giustificarsi!».

