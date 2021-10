Nell’intervista esclusiva rilasciata a Calcionews, Delio Rossi ha anche detto la sua sulla questione Vlahovic e ha dato un consiglio alla Fiorentina

Intervistato in esclusiva da Calcionews, Delio Rossi ha parlato della questione Vlahovic, ormai in rottura con la Fiorentina. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni.

«Io parlo di questioni tecniche, non posso parlare di cose che fanno altri e non so cosa passi nella testa dei dirigenti che fanno un comunicato. Quando tu hai un giocatore che ha fatto non bene, benissimo, fermo restando che prima dell’arrivo di Prandelli non aveva fatto così bene, quindi è esploso da 5-6 mesi. E’ un giocatore futuribile, un giocatore moderno. Per esperienza so che un giocatore quando ha quelle sirene ti rimane anche mal volentieri. La mia esperienza dice di trarre il massimo beneficio possibile e cercare di venderlo per non fare ad esempio come Belotti che ha fatto bene un anno e si parlava di 100 milioni, poi è rimasto lì e ora rischia di andare via a parametro zero. Vlahovic sembra voglia andare via, se prendi 900mila euro e una piazza come Firenze ti offre 5 milioni vuol dire che hai in mano un’alternativa importante. Poi non so perché la società abbia fatto questo comunicato ma se fossi nella Fiorentina cercherei di trarre il massimo possibile e di venderlo poi il prima possibile».