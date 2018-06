Dembelè non chiude la porta: «Felice al Tottenham ma sono aperto a ogni soluzione»

Dopo Nainggolan, l’Inter sta cercando di chiudere la trattativa per portare Mousa Dembelè in nerazzurro, il quale apre alla cessione

L’Inter è scatenata sul mercato. Quando saranno perfezionate le ultime pratiche burocratiche per l’arrivo di Nainggolan in nerazzurro, Ausilio e co. si concentreranno su Mousa Dembelè, il mediano del Tottenham attualmente impegnato nella Coppa del Mondo con il Belgio. Direttamente dal ritiro belga, Dembelè si espone per la prima volta su una sua futura cessione: «Il Tottenham è il mio club, la mia famiglia è felice a Londra e i miei figli sono ben inseriti a scuola. Comunque, sono aperto ad ogni soluzione, sin da quando ero piccolo ho sempre amato le avventure».

Il centrocampista degli Spurs aggiunge: «Ho parlato con Axel Witsel del campionato cinese e con Laurent Ciman della Mls, ma se qualcuno giocasse in Bangladesh parlerei anche con lui. Comunque, arriverà il momento di studiare le opportunità che arriveranno; anche se non mi vedo in un altro club inglese al di fuori del Tottenham». Parole che potrebbero aiutare ulteriormente l’Inter a strappare Dembelè dal Tottenham, in questa difficile trattativa. La richiesta della dirigenza inglese è alta: 35/40 milioni senza l’inserimento di contropartite. L’Inter ha ribattuto proponendo un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Le parti si aggiorneranno ma da Mosca arrivano segnali confortanti.