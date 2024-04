Derby della Mole, Ravanelli: «Vlahovic e Zapata protagonisti»

Le parole di Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve, in vista del Derby della Mole con il Torino: «Servirà la cattiveria agonistica»

Intervistato da Tuttosport, Fabrizio Ravanelli ha parlato così in vista del prossimo derby tra Torino e Juve.

COME VINCERE IL DERBY – «Puntando sulla cattiveria agonistica. Il derby va affrontato con la giusta concentrazione senza guardare la differenza di punti in classifica. Per 90 minuti il livello si equilibra, tanto che nel 1994/95 perdemmo entrambe le sfide pur vincendo lo scudetto..».

DERBY CHE RICORDA – «La vittoria per 5-0 nel dicembre 1995: una totale supremazia per 90 minuti. A livello personale ricordo volentieri anche un pareggio: quello del marzo 1993 in Coppa Italia, visto che quella sera segnai il mio primo gol nel derby».

UOMO DERBY – «Dico Vlahovic. Adesso sta bene fisicamente ed è in un buon momento di forma. Punto su di lui».

PERICOLO NEL TORINO – «Sicuramente Zapata. Al Toro Duvan è tornato ai suoi livelli: fa reparto da solo, è forte di testa e dotato di grande fisicità. Tra l’altro ho visto la gara di sabato e i granata non meritavano di perdere. L’Empoli ha fatto 3 tiri e 3 gol…».

NUOVO ALLENATORE – «Per me l’importante è che la dirigenza rinforzi la rosa, prendendo giocatori da Juve. Se cambi allenatore, ma non acquisti 4-5 caciatori importanti, diventa diffi- cile credere di poter lottare per i traguardi più importanti. Questo vale a prescindere: sia che ci sia ancora Allegri o che arrivi Motta».