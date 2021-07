Deulofeu: «Cosa chiedo alla nuova stagione? Che il mio ginocchio stia bene»

Gerard Deulofeu ha parlato durante la presentazione della seconda maglia dell’Udinese. Le sue parole

«Cosa chiedo a questa nuova stagione? Chiedo innanzitutto che il mio ginocchio stia bene, l’anno scorso è stato un peccato aiutare la squadra per via dell’infortunio, adesso sono qui, questa estate mi sono ricaricato e ho voglia di lottare e vincere con l’Udinese. Ho lavorato tanto, ma dopo due operazioni è necessario anche riposarsi e ricaricarsi per via dello stress che producono, ora sono voglioso di ricominciare. Prima volta con i tifosi al Dacia? Sì ho visto giusto la prima partita con un migliaio di tifosi, sarà bello avere più pubblico. Italia-Spagna all’Europeo? Mi è piaciuta la partita, l’Italia si è fatta valere, ma anche la Spagna ha giocato bene. Se tifo Italia? Ovvio che sì».