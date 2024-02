Di Biagio: «Allegri sta facendo un miracolo, su De Rossi...»

Le parole di Luigi Di Biagio, ex allenatore dell’Italia U21, sulla stagione di Juventus e Roma. Tutti i dettagli

Luigi Di Biagio ha parlato ai microfoni di TV Play di quanto successo nll’ultima giornata di Serie A .

JUVE – «Non è colpa dell’allenatore se Vlahovic sbaglia qualche occasione ma comunque in una squadra in cui ti arrivano pochissimi rifornimenti un attaccante può innervosirsi stando sempre lontano dalla porta a pressare tutti in continuazione gli avversari. Poi perdi lucidità quando ti arrivano quei pochi palloni per fare gol. Lui aldilà che posso sentire la pressione, si è innervosito dal fatto che la squadra sta dietro e ha poche possibilità di concludere. Allegri può piacere o no sta facendo un miracolo. C’è da dire però che la Juve è sempre la Juve e non si può accontentare di vincere le partite per 1-0, vivacchiando perché quando si alza il livello non basta e può fare qualcosa di più».

ROMA – «Ora sembra tutto facile, adesso sembra che Mourinho è diventato scarso e De Rossi è un fenomeno ma bisogna fare attenzione a fare certe valutazioni. Non dobbiamo dimenticare le due finali arrivate con un certo tipo di solidità, io da tifoso mi tengo stretto poi in campionato si deve fare per forza meglio dell’ultimo sesto posto. Se Mourinho ha vinto 26 titoli un motivo ci sarà, non è diventato scarso in un secondo».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24