L’ex procuratore di Verratti, Donato Di Campli, parla di alcuni temi in casa PSG. Le sue parole dure su Al Khelaifi e sul caso Mbappé

Donato Di Campli, ex agente di Verratti, ha parlato a Diario AS di alcuni tempi in casa PSG.

VERRATTI – «Nel 2017 Verratti ha detto loro che di voler passare al Barça e che non avrebbe rinnovato, quindi hanno minacciato di tenerlo fino alla fine del contratto».

MBAPPE’ – «Mbappé lascia il PSG? Se dovessi scommettere direi di no. Per il PSG è personale, non si tratta di soldi. Se non rinnova lo mandano sugli spalti. A loro non importa».

AL KHELAIFI – «Al-Khelaifi è solo il burattino del Qatar, controllano tutto. Quando l’ho detto in un’intervista, è stato come se avessi commesso un atto terroristico contro di loro. Per loro ero morto, si sono rifiutati di parlarmi di nuovo».