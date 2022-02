Ascolta la versione audio dell'articolo

Di Canio: «Il Liverpool ha dei punti deboli. Ronaldo? Lo United non fa per lui». Le dichiarazioni dell’ex attaccante

Paolo Di Canio parla dagli studi di Sky Sport del Liverpool e di Cristiano Ronaldo.

Le sue parole: «Alisson compie miracoli in porta, ma ogni quattro o cinque partite commette qualche errore stupido. Il Liverpool ha dei punti deboli, ogni squadra ce l’ha. Cristiano Ronaldo? Il Manchester United non è la squadra giusta per lui. Sono tutti solisti, lo stesso Pogba è solo colpi di tacco e suole».