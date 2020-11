Di Francesco: «Nandez e Joao Pedro? Spero non scelgano altri progetti»

Eusebio Di Francesco ha rilasciato una lunga intervista a L’Unione Sarda: queste le parole del tecnico del Cagliari

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato in una lunga intervista all’Unione Sarda. Queste le sue parole.

IL RAPPORTO CON GIULINI – «Il presidente mi ha chiesto di portare mentalità e identità. E poi abbiamo alcuni dei giovani più utilizzati in Serie A. Esonero? È vero che rischiamo spesso, però l’intelligenza della società sta nel vedere il lavoro in prospettiva. Allegri qui a Cagliari fece zero vittorie nelle prime cinque, ma poi diventò Allegri. Al risultato si arriva con un percorso di crescita».

ROMA O SASSUOLO? – «A Roma ho vinto uno Scudetto da calciatore, ma è una piazza che da tanto ma toglie tanto. Col Sassuolo ho vissuto emozioni diverse: quando ho vinto la Serie B ho vissuto emozioni indescrivibili, così come quando arrivammo in Europa. Spero di riviverle anche a Cagliari».

LA PAURA DEL MERCATO – «Nandez e Joao Pedro? Spero non scelgano altri progetti, farò tutto il possibile per sfaldare il meno possibile la squadra. Nahitan è molto più ordinato e spreca meno energie di prima, mentre Joao è il nostro top player».