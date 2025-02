Di Francesco parla prima di Venezia Lazio: «La salvezza passa da queste partite. Oggi ho parlato ai ragazzi di questo»

Le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, a DAZN prima del calcio d’inizio della partita contro la Lazio

Il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco ha parlato a DAZN prima del calcio d’inizio di Venezia Lazio. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Sicuramente sì, da partite così si costruisce la salvezza. Il tempo stringe, mi sono abituato a dirlo, sono sempre meno e noi dobbiamo fare risultato. Se non fai gol difficile vincere, ovviamente ora non stiamo concretizzando al meglio, mi auguro di creare meno, ma essere più concreti. Oggi ho parlato ai ragazzi di concretezza in ogni fase. Zerbin? Ha caratteristiche per ricoprire vari ruoli, poi per conoscerlo meglio va messo in campo».