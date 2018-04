Di Francesco non conosce soste: «Questa la mia Roma: ora recuperiamo le forze»

Eusebio Di Francesco è visibilmente soddisfatto per la vittoria contro il Chievo ed elogia Schick: «É cresciuto tantissimo»

Superato brillantemente il Chievo, anche in inferiorità numerica, ora la testa è rivolta alla rimonta contro il Liverpool: da una sfida delicata e fondamentale per blindare il terzo posto e quella che potrebbe aprire le porte della finale di Kiev. La Roma ha vinto meritatamente contro i gialloblù e Di Francesco è visibilmente soddisfatto: «La squadra ha trattato questa gara in modo eccellente, perché era una sfida difficile e insidiosa».

«Meritavamo qualche gol in più – ha aggiunto il tecnico giallorosso – abbiamo creato pericoli al Chievo, poi il rigore concesso poteva riaprire il match ma ben venga questa grande parata di Alisson che magari gli ha dato la carica dopo i tanti gol presi ad Anfield. Anche in 10 abbiamo avuto gamba, abbiamo reagito: siamo scesi in campo con la voglia di fare bene e con la faccia giusta. Cosa bisogna fare per rimontare il Liverpool? Dobbiamo recuperare le energie mentali e fisiche per dare tutto contro il Liverpool. Dobbiamo dare il massimo e crederci, io ci credo, questo è il mio slogan ed è quello che voglio trasferire ai miei ragazzi. Faremo una grande gara anche dal punto di vista emotivo. Abbiamo già dimostrato di poter rimontare e dobbiamo avere la consapevolezza di farcela ancora».