Di Francesco a Sky: «Siamo stati frettolosi, poco lucidi contro una squadra che ha un ottimo palleggio. Recrimino solo sul gol annullato»

Di Francesco, allenatore del Lecce, ha analizzato la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, soffermandosi anche sulla rete annullata

Ai microfoni di Sky, direttamente dallo stadio Olimpico, Eusebio Di Francesco ha commentato con lucidità la prova del suo Lecce dopo il ko contro una Lazio più ordinata e incisiva sul piano tecnico.

L’allenatore abruzzese ha evidenziato come la squadra abbia faticato nella gestione dei ritmi e del possesso, finendo spesso per concedere troppo spazio ai biancocelesti. Le sue parole riflettono una delusione misurata, ma anche la consapevolezza delle differenze emerse durante la gara.

COSA NON È ANDATO – «Cosa non è andato? Siamo stati frettolosi, poco lucidi contro una squadra che ha un ottimo palleggio. Arrivavamo sempre in ritardo. Siamo mancati un po’ in questo oggi, la Lazio ha fatto meglio di noi».

IL GOL ANNULLATO – «Posso recriminare solamente su un episodio, sul gol annullato, non c’era fallo. Gli ha messo la mano sul petto, appena poggiata. È diventata un po’ una moda che quando uno attacca e l’altro protegge davanti alla palla danno sempre fallo al contrario e non ci è permesso di andare a vantaggio. Se andiamo a guardare la partita, a essere onesti la Lazio ha meritato di vincere la partita».