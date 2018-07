Di Francesco spiega: «Nainggolan ceduto non solo per motivi economici»

Le parole di Di Francesco sulla cessione della Roma di Radja Nainggolan all’Inter nel post-partita contro il Tottenham

Eusebio Di Francesco spiega la cessione di Radja Nainggolan in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista belga è stato ceduto dalla Roma all’Inter anche per motivi comportamentali legati agli ultimi trascorsi in giallorosso. Tuttavia si tratta di una colonna che la Roma perde dopo quattro anni in cui il Ninja è stato un idolo per la piazza capitolina, ceduto ad una diretta rivale concorrente per la qualificazione in Champions League. Parlando dopo il 4-1 subito dal Tottenham questa notte, Di Francesco ha spiegato i motivi della cessione di Radja ai nerazzurri: «Ho un buon rapporto con lui e ci ho parlato. La sua vendita è stata sia per ragioni economiche ma anche per cose accadute in passato».

Il riferimento va naturalmente a quanto accaduto la notte di Capodanno, con la diretta Instagram di Nainggolan tanto discussa sul web: «La decisione di lasciarlo fuori per la prima partita del 2018 è stata molto discussa, ma se vogliamo portare avanti un concetto di identità del gruppo ci sono delle regole comportamentali da seguire». Il tecnico giallorosso parla poi delle due principali candidate al titolo di Serie A, Juventus e Napoli, scegliendo da ognuna di esse un calciatore che porterebbe con sé alla Roma: «Dai bianconeri sarebbe troppo facile dire CR7, quindi prenderei Giorgio Chiellini, mentre dal Napoli sceglierei Koulibaly che è il prototipo del difensore perfetto».