Di Francesco taglia corto: «Io al Chelsea? Sono concentrato sui giallorossi»

Con una semifinale di Champions League alle porte e un finale di campionato da disputare nel migliore dei modi, Eusebio Di Francesco non pensa che alla Roma

Un 3-0 in casa dell’insidiosa Spal che permette ai giallorossi di prepararsi al meglio in vista della trasferta ad Anfield contro il Liverpool. Intervistato da Roma Tv, Eusebio Di Francesco ha commentato così la vittoria contro gli spallini: «Più contento di approccio o risultato? Della prestazione, ho avuto la dimostrazione della crescita del gruppo, da tutti quanti. Hanno lavorato bene assieme allo staff nel preparare questa gara delicata per l’ambiente in cui siamo, che non aiuta a farlo. Gonalons? Si parla tanto di altri, magari fa delle ottime cose e al primo errore paghiamo profumatamente, ma ha fatto una partita di spessore, di qualità fisica. Grande merito del primo tempo è il suo, ha lavorato in mezzo ai due difensori, sono molto contento di lui, gioca sempre per gli altri e dentro una squadra è fondamentale».

Sulla Champions e sul suo futuro il tecnico dice: «Sogno Champions? Dobbiamo crederci, è la parola giusta. Accontentarsi non mi piace, per questo chiedo alla squadra di ambire a qualcosa in più. Umiltà nel lavoro, consapevolezza e nessun timore, il Liverpool è forte ma anche noi abbiamo dimostrato di saper giocare con grandi squadre. Io al Chelsea? Ho in testa solo la Roma, sono concentrato sulle cose serie, abbiamo cose straordinarie da poter raggiungere. Difesa a 3? Non vi dico niente».