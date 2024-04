Di Livio: «De Rossi merita la conferma, Italiano giusto per il Napoli»

Le parole di Angelo Di Livio: «Napoli, troppe prime donne in campo; la Roma riparta da Paulo Dybala e Lukaku»

Angelo Di Livio ha parlato a TvPlay. Tra gli argomenti trattati anche il futuro delle panchine del Napoli – al momento con Calzona, ma la cui permanenza è difficile – e quella della Roma, con De Rossi che si gioca la conferma. Di seguito le sue parole.

STAGIONE DEL NAPOLI – «È incredibile la stagione negativa che sta vivendo perché l’anno scorso ci sono brillati gli occhi per il tipo di gioco che hanno espresso, ma oggi è un’altra squadra e dall’anno prossimo ci sarà da ripartire da zero perché i partenopei devono tornare competitivi. Sono state fatte anche scelte sbagliate sugli allenatori. Con Garcia le cose non sono andate bene, poi con Mazzarri la squadra è andata ancora più in confusione. Il rischio è di restare fuori dalle coppe. Con Calzona si è voluto provare l’impossibile visto che allena anche la Slovacchia e deve fare un doppio lavoro. Ho visto atteggiamenti da prime donne. Uno scudetto lo possono vincere tutti, ma quando ne vinci due o tre di seguito vuol dire che hai giocatori di grande valore».

ITALIANO – «È l’allenatore giusto per il Napoli perché riprenderebbe il filo del 4-3-3 di Spalletti. Osimhen andrà via, si ricaveranno tanti soldi che gli azzurri dovranno utilizzare sul mercato».

DE ROSSI – «Merita la riconferma. I top allenatori è molto difficile che possano venire in Italia. La dirigenza giallorossa ha fatto una scommessa difficile che sta vincendo. Daniele si sta creando qualcosa di importante, andrebbe riconfermato a prescindere. La Roma deve essere migliorata partendo dalla riconferma di Lukaku e Dybala, che andrebbero a dare grande entusiasmo ai tifosi. Paulo è dentro al progetto. I giallorossi hanno preso Baldanzi come investimento in caso di addio con l’argentino e quindi c’è stato il pensiero di sostituire Dybala. Abraham? È un giocatore che è stato dimenticato a causa del grave infortunio che ha subito, ma resta un’ottima alternativa: deve essere pronto nel caso in cui Lukaku non dovesse essere riscattato».