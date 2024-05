Di Lorenzo alla Juve? Il CAPITANO del Napoli potrebbe vestire il bianconero la prossima stagione

Giovanni Di Lorenzo potrebbe lasciare il Napoli nella prossima sessione di calciomercato: nel mirino anche la Juve

Giovanni Di Lorenzo potrebbe lasciare il Napoli e sarebbe finito anche nel mirino del calciomercato Juve, Inter e Atletico Madrid. Del futuro del Capitano azzurro, ne ha parlato il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno ai microfoni di Radio Marte.

DI LORENZO PUÒ ANDARE VIA – «Manna, in questi giorni, ha avuto alcuni colloqui, registrando gli umori e i malumori dei singoli giocatori. Di Lorenzo è tra quei giocatori che sul piano emotivo hanno risentito fortemente di una stagione complicata. Infatti, non mancano le tentazioni: Juventus, Inter e Atletico Madrid. Queste sono tutte soluzioni possibili, per un giocatore che, dopo un anno così complicato, si sente un po’ svuotato».