VOTI Italia Albania: ora si vede il lavoro di SPALLETTI, ci sono cose alla GUARDIOLA. SYLVINHO ha organizzazione e poco altro

Esordio con vittoria per l’Italia di Luciano Spalletti contro l’Albania di Sylvinho. Decidono le reti in rimonta di Bastoni e Barella

Entrambi hanno parlato bene l’uno dell’altro: come sono stati giudicati dai quotidiani Luciano Spalletti e Sylvinho? Ecco i giudizi de La Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera sugli allenatori di Italia Albania, prima giornata di Euro2024.

SPALLETTI – La Gazzetta gli attribuisce un 7 in pagella con questa motivazione: «Il calcio statico dell’Albania aiuta, però ora si vede il lavoro, il 4-2-3-1 che diventa 3-2-4-1 alla Guardiola, inserimenti, sincronismi. C’è un’identità. E scelte coraggiose». Stesso voto dal Corriere: «Il finale, con l’occasione di Manaj è l’avvertimento a non esaltarsi troppo. Ma le sue scelte si dimostrano tutte giuste: l’Italia c’è, reagisce all’avvio choc, cala nella ripresa, ma a tratti ruba l’occhio».

SYLVINHO – 5,5 da entrambi, con il quotidiano sportivo che specifica il perché: «L’organizzazione e l’orgoglio non bastano se la qualità non è altissima. Sicuramente l’Albania crescerà, ma deve trovare altre soluzioni. Segna al 1′ e si chiude subito». Per il Corriere della Sera, invece, «Tra coraggio e incoscienza il confine è sottile: consegna il cuore del gioco all’Italia, ma resta in partita fino all’ultimo».