Fiorentina, la statistica SORPRENDENTE sull’Europeo: i numeri parlano chiaro e stupiscono

Sorprendono e non poco i numeri relativi alla Fiorentina e al campionato Europeo iniziato il 14 giugno in Germania

La Fiorentina si prepara per la prossima stagione con un cambio molto importante in panchina. Dopo l’addio di Vincenzo Italiano, passato al Bologna, i Viola hanno optato per Palladino dal Monza.

Prima però spazio ad una ricca estate tra Europei, Copa America e Olimpiadi. A proposito di Euro2024, il Corriere Fiorentino sottolinea un dato sorprendente: sono solamente due i giocatori della squadra toscana a prendere parte alla manifestazione. Stiamo parlando di Milenkovic con la Serbia e Barak con la Repubblica Ceca. Zero invece gli italiani.