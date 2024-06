PAGELLE Ungheria Svizzera: gli “italiani” vanno bene. SOMMER senza problemi, RODRIGUEZ trascina, i 3 del BOLOGNA tra i migliori con AEBISCHER su tutti

Vince e convince la Svizzera contro l’Ungheria, trascinata dalle ottime prestazioni dei giocatori della nostra Serie A

La Svizzera ha vinto contro l’Ungheria e lo ha fatto bene, con una prestazione convincente e il giusto risultato di 3-1 a proprio favore. Come sono andati gli “italiani”, i giocatori rossocrociati che giocano nella nostra Serie A? Ecco i voti de La Gazzetta dello Sport.

SOMMER – voto 6: «Pochi pericoli, attento anche nel gioco con i piedi, gol troppo da vicino. Lancia per il 3-1».

RODRIGUEZ – voto 6,5: «Il capitano del Torino non si limita a difendere, scende e fa coppia con Aebisher a sinistra. Nella ripresa va più cauto».

FREULER – voto 6,5: «Copre le spalle a Xhaka, utile anche nel legare il gioco, anche se rimedia un’ammonizione»

AEBISCHER – voto 7: «Prima l’assist, poi il primo centro in nazionale: non ci fosse stata l’incertezza sulla rete ospite, giornata perfetta».

NDOYE – voto 6,5: «Alcune finezze sulla destra».