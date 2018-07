Diletta Leotta e Maldini su DAZN, ecco le novità

Diletta Leotta e Paolo Maldini su Dazn, ecco le novità della nuova piattaforma di sport in streaming: la conduttrice lascia SKY

Non esiste solamente il calciomercato che riguarda i calciatori e le squadre di tutta Europa, ma c’è anche il calciomercato che riguarda i giornalisti. Da oggi, ad esempio, Diletta Leotta lascia la conduzione di Sky Sport ed è il nuovo volto della Serie A targata Dazn del gruppo Perform. Ruolo di punta nella nuova tv avrà anche l’ex capitano del Milan, Paolo Maldini, che fungerà da opinionista nel corso dei big match di campionato.

Dopo l’arrivo di Marco Foroni, dunque, ecco che la nuova piattaforma di sport in streaming ha appena ufficializzato l’arrivo di Diletta Leotta come nuovo volto per la stagione 2018/2019. Ricordiamo che Dazn del gruppo Perform ha acquistato i diritti per trasmettere il 30% delle gare del prossimo campionato di Serie A. “Ci vediamo presto, su Dazn!” il breve commento della popolare conduttrice tv. La piattaforma ha lanciato l’hashtag #DilettaSuDAZN per commentare la notizia, DAZN sarà compatibile con una vasta varietà di dispositivi e l’app DAZN sarà presto disponibile per tutte le principali piattaforme con cui iniziare il mese di prova dell’abbonamento da 9,99 euro al mese.