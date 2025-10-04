Dimarco corregge il tiro: «Inzaghi? Ho solo risposto a una domanda. Parlerò sempre bene del mister». Le parole del nerazzurro

Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Cremonese, l’esterno nerazzurro Federico Dimarco ha commentato così la vittoria roboante ottenuta per 4 a 1 nel match valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dimarco è stato uno dei migliori in campo per la squadra di Chivu, realizzando anche il gol del 3 a 0. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

IO DA CHIOCCIA A BONNY E PIO ESPOSITO? – «Penso che sono prima di tutto due grandissimi ragazzi, che si sono integrati subito alla grande. Sono due giocatori forti che meritano quello che stanno facendo e poi questa battuta a me l’ha già Thuram a fine primo tempo, dicendomi “sei quello delle prime volte”. Perché anche a lui avevo fatto fare io il suo primo gol a San Siro contro la Fiorentina».

INTER FELICE E CHE SI DIVERTE? – «Stiamo lavorando bene da inizio anno. Ci son stati quei due passi falsi che un squadra come l’Inter non può permettersi di fare 2 sconfitte nelle prime 3 partite, però dobbiamo continuare come stiamo facendo. Oggi siamo stati dominanti, abbiamo creato tanto, peccato aver preso quel gol che non volevamo prendere. In questo ciclo di partite, compresa la Juve, stiamo ripartendo alla grande».

COSA VEDO NELLE MIE SCELTE DELL’ULTIMO PASSAGGIO? – «Cerco sempre di rubare un tempo di gioco all’avversario. Sono molto importanti i tempi di gioco, noi li facciamo bene e mi permette di mettermi in una posizione tale col colpo da avere 2-3 giocate diverse».

2 PARTITE DI FILA DA 90 MINUTI NON LE FACEVO DA UN PO’? – «Eh, un po’ tanto (ride, ndr.). Io ho semplicemente risposto ad una domanda che mi era stata fatta. Non posso dire nulla dei 4 anni con mister Inzaghi, con cui mi sono trovato benissimo, ne ho sempre parlato bene sia con lui che col suo staff».