Dino Baggio, il pensiero di Dossena: «Non ho paura, ma si facciano degli studi»

Anche Dossena commenta le parole di Dino Baggio: «Non ho paura, ma credo sia giusto si facciano degli studi approfonditi»

Beppe Dossena ha commentato ad AdnKronos la situazione legata alle parole di Dino Baggio, sulla salute di alcuni ex giocatori di Serie A. Di seguito le sue parole.

«Quando ho iniziato da ragazzo negli anni ’70 mi è capitato di prendere il Micoren come tanti. Ho letto le dichiarazioni di Dino Baggio, mi sembra un ragazzo equilibrato e credo che ponga una questione importante. Con tutti i soldi che girano non mondo del calcio si potrebbero anzi dovrebbero fare studi più approfonditi sul fatto che ci possa essere una maggiore incidenza di alcune malattie tra gli ex calciatori».