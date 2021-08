Sassuolo, Dionisi: «Iniziamo a conoscerci meglio, pronti per il 21 agosto»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dopo la vittoria in amichevole contro il Parma: ecco le dichiarazioni dell’allenatore

Alessio Dionisi ha parlato dopo l’amichevole contro il Parma. Le parole riportate da Sassuolonews.net.

«Siamo a buon punto. Il 21 agosto saremo pronti per il 21 agosto ma non saremo al punto finale delle conoscenze. Queste partite servono per migliorare l’intesa, per conoscersi dopo un risultato positivo, per non abbattersi dopo un risultato negativo. Ora iniziamo a conoscerci meglio, saremo sicuramente al punto giusto quando inizierà al campionato. Per ora sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto e di come ci siamo arrivati».