Dionisi: «Ho scelto il Sassuolo, non ho mollato Empoli. Vivo senza assilli»

Alessio Dionisi parla dei suoi obiettivi e del suo arrivo al Sassuolo: le parole del tecnico anche sull’addio all’Empoli

Alessio Dionisi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

DALL’EMPOLI AL SASSUOLO – «Non ho mollato Empoli, ho scelto il Sassuolo, mi è sembrato un privilegio. Purtroppo non ci siamo lasciati benissimo. Sarà una stagione stimolante, ma non sarà facile ripetere l’ottavo posto. Non sono ossessionato, vivo senza assilli, consapevole del valore della squadra».

ATTACCANTI – «Sono forti ma devono essere supportati, la qualità c’è in tutte le zone del campo. Caputo è un esempio per i più giovani. Perché è uno che non si accontenta, la voglia che ha ancora di migliorarsi è incredibile».

LOCATELLI E I CAMPIONI D’EUROPA – «Non vedo l’ora di conoscerli».

ALLENATORI TOSCANI – «Ho incrociato Semplici una volta a un premio. Ma non li conosco. E’ un onore essere tra loro. Ho sempre detto che mi intriga Allegri».

CALCIATORE CHE VUOLE AFFRONTARE – «Dybala. Un grande talento che mi ha sempre incuriosito».