Diretta gol Europa League LIVE: sintesi, tabellino e risultati

Europa League
Diretta gol Europa League LIVE: Celtic Roma 0-3 ancora Ferguson! Celta Vigo Bologna 1-0! Fine primo tempo
Diretta gol Europa League: Celtic Roma e Celta Vigo Bologna alle 21. Segui sintesi, cronaca e live di tutti i match della sesta giornata
Scendono in campo per la sesta giornata della League Phase di Europa League Roma e Bologna, impegnate contro Celtic e Celta Vigo per proseguire la marcia verso gli ottavi della competizione.
Segui con Calcionews24 la Diretta gol delle italiane in Europa League, con i match delle 21 Celtic Roma e Celta Vigo Bologna.
LIVE CELTA VIGO BOLOGNA
17′ GOL CELTA VIGO – Swedberg regala la gioia del gol a Bryan Zaragoza che non ha dovuto far altro che spingere il pallone nella porta vuota. 1:0.
INIZIA LA SFIDA!
Formazioni ufficiali
Celta Vigo (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Starfelt, Ristic; Carreira, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Mingueza; Bryan Zaragoza, Borja Iglesias, Swedberg. A disposizione: Villar, Jutgla, Aspas, Fernandez, Rodriguez, Roman, Rueda, Alonso, Hugo Sotelo, Alvarez, Lago, El-Abdellaoui. Allenatore: Claudio Giraldez.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Castro. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Orsolini, Ferguson, Zortea, Odgaard, Dallinga, Lucumi, Cambiaghi, Dominguez. Allenatore: Vincenzo Italiano.
LIVE CELTIC ROMA
45+1′ TRIS ROMA – Matias Soule muove palla verso Evan Ferguson (AS Roma) che arrivato in area lascia partire un bellissimo tiro verso l’angolino basso di sinistra.
36′ GOL ROMA – Zeki Celik mostra una grande visione di gioco e passa a Evan Ferguson che con grande freddezza trasforma sulla destra.
6′ GOL ROMA – Matias Soule crossa e, come da schema, pesca Gianluca Mancini che sale in area ad colpire la palla dal dischetto. Il suo imponente colpo di testa tocca il palo e finisce nell’angolo in alto a destra.
INIZIA LA SFIDA!
Formazioni ufficiali
Celtic (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren.
All.: Nancy
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.
All.: Gasperini
